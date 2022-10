Ganz schön eng geht es zu an dem schmalen Steg in unmittelbarer Nähe zum Betriebshof, der am Wehr über die Weschnitz Richtung Lorsch führt. Der Magistrat hat sich zum Bedauern des ADFC gegen die Aufwertung des Stegs ausgesprochen und favorisiert eine neue Fahrradbrücke wenige hundert Meter weiter nördlich.

© Reinhardt