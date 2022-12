Die Postbank in Heppenheim schließt

Heppenheim. Wie bereits berichtet, schließt die Postbank ihre Filiale in der Ernst-Schneider Straße 1. Letztmals geöffnet ist dort am Mittwoch, 11. Januar 2023, zu den gewohnten Zeiten. Post- und Paketdienstleistungen können danach unter neuer Adresse wie gewohnt in vollem Umfang genutzt werden: Am 10. Januar öffnet dafür in der Wilhelmstraße 8 eine neue Partner-Filiale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten. Angeboten werden dort auch „einfache Bankdienstleistungen ohne Beratung“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Postbank informiert per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen kostenlos Bargeld abgehoben werden kann. red