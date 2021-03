Heppenheim. In der Online-Reihe „Die Pandemie und ich“ lässt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald gemeinsam mit der Katholischen Jugendzentrale Bergstraße und der Jugendseelsorge im Dekanat Bergstraße-Ost Menschen zu Wort kommen, die einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben und ihre Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie gewähren.

Eröffnet wird diese Reihe mit einem Gesprächsabend mit dem Mainzer Generalvikar und Weihbischof Udo Markus Bentz am Freitag, 12. März, von 19 bis 20 Uhr. Das Gespräch zwischen Jan Turinski, dem Leiter des Bildungswerks, und Bentz kann live auf YouTube verfolgt werden. Währenddessen können Fragen an den Weihbischof per E-Mail gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Seite des Bildungswerks finden Interessierte alle weiteren Informationen sowie den Link zum YouTube-Stream. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de