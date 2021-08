In der Vergangenheit hat der Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Laudenbach (B 3) bei den Heppenheimer Bürgern schon öfter für Aufregung gesorgt. War es anfangs die Fahrbahn selbst, so ist es heute die Kunst in der Mitte des Kreisels. Diese ist nicht nur sprichwörtlich Geschmackssache, sondern nach diversen Kommentaren in den sozialen Medien auch unvollständig.

Im Dezember

...