Die Mal-Aktion kommt gut an

Heppenheim. „Beeindruckend! Respekt! Einfach schön anzuschauen!“ – so kommentierten Betrachter die Bilder der Mal-Aktion, die die Lebenshilfe Heppenheim für ihre Mitglieder mit Beeinträchtigung initiiert hatte. Nach zwei Wochen, in denen die farbenfroh ausgemalten Vorlagen in den Schaufenstern in Geschäften in der Innenstadt ausgehängt waren, ist die Aktion beendet.

Der Vorstand zeigt sich zufrieden. „Die Resonanz war durchweg positiv“, heißt es. Die Mitglieder konnten angesprochen und motiviert werden. Und obwohl dies nicht vorgesehen war, konnten einige der Exponate sogar gegen eine Spende für die Lebenshilfe veräußert werden. red