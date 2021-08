Die Plüsch-Micky-Maus, die der kleine Junge am Sonntagmittag ganz fest an sich drückt, ist fast so groß wie der Knirps selbst. Es scheint, als wolle er Micky, den er soeben mit Unterstützung seines Papas aus dem Greifautomaten am Graben gezogen hat, gar nicht mehr loslassen. Doch plötzlich ändert sich die Szenerie, als die Sirene des benachbarten Karussells ertönt. „Papa, halt‘ mal“, ruft der

...