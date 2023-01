„Die Frage muss lauten: Wie konnte es dazu kommen?“

Still hörten die 120 Oberstufenschülerinnen und -schüler des Starkenburg-Gymnasiums zu, als Direktorin Katja Eicke zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust sprach. Der 27. Januar wurde 2005 von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt. Im Heppenheimer Gymnasium begann dieser Schultag

...