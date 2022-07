Die beste Konditorin der ganzen Innung

Heppenheim. Die 21-jährige Lena Arnold aus Fürth-Steinbach schloss mit der besten Gesellenprüfung als Konditorin ab und wurde in Wiesbaden als Innungsbeste ausgezeichnet. Ihr Lehrbetrieb war das Muse Chocolat in der Heppenheimer Marktstraße. Trotz der zwei Corona-Jahre mit den Lockdown-Phasen durfte sie ihre Lehre in dem Betrieb, der auch das Haus der Muse betreibt, fortsetzen. Die Betreiber der beiden Häuser, Pâtissier Detlef Dörsam und seine Frau Nicole, sind eigenen Angaben zufolge sehr stolz auf ihre ehemalige Auszubildende.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch wie kann eine Ausbildung im Konditorhandwerk funktionieren, wenn Café und Backhaus aufgrund eines Lockdowns mehrere Monate geschlossen sind und gar nichts an Naschwerk verkauft werden kann? „Ich habe in dieser Zeit ganz viel im Schokoladenzimmer gearbeitet“, sagte Arnold.

In dem blauen Zimmer im Haus der Muse stellt Dörsam seine eigene Schokolade her. Je nach Sorte sei es wichtig, wie sie temperiert wird, um sie ziehen und formen zu können. „Mit Detlefs Hilfe habe ich Schaustücke erstellt. Das hat total viel Spaß gemacht“, sagte Arnold. Auch mit ihrer Kollegin Rosa Pacher, Auszubildende im zweiten Lehrjahr, war sie viel im Schokoladenzimmer zugange. Ein Schaustück aus Schokolade mit Zuckerrosen haben sie gemeinsam erstellt.

Gegen Ende des Lockdowns sei sie dann auf die Zuckerverarbeitung umgestiegen. Sie lernte das Ziehen von Blättern für Rosen und wie man Schwäne herstellt. In Zeiten der Lockerung hat sie in der Backstube mit ihrem Lehrherren auch Brote und Brötchen gebacken. Eben alles, was so anlag. Dörsam ist Konditor- und Bäckermeister. „Es war interessant, das alles mitzubekommen“, sagte Arnold. Dazu zählte zum Beispiel das Backen von Sauerteigbroten und Brötchen mit Vorteig. An Weihnachten sei viel Gebäck wie Zimtsterne mit einem dicken Baiser drauf oder Baumkuchen gebacken worden, und natürlich auch leckere Christstollen.

Im ersten Lehrjahr ging sie nach Bensheim in die Heinrich-Metzendorf-Schule zum Fachunterricht mit Auszubildenden aus anderen Lebensmittelberufen wie Metzger und Köche. Ab dem zweiten Lehrjahr besuchte sie eine reine Konditor- und Konditorinnen-Klasse an der Bergius-Schule in Frankfurt. Nur im ersten Lehrjahr bekam sie ein Jobticket bezahlt. Ab dem zweiten Lehrjahr musste sie 365 Euro pro Jahr für die Zugfahrt selbst bezahlen. Wie viele Pendler fuhr sie mit dem Auto von Steinbach nach Heppenheim und dann mit dem Zug weiter. Weil sie aber so insgesamt vier Stunden an reiner Fahrzeit benötigte, stieg sie schließlich komplett auf das Auto während der Woche Blockunterricht um.

Mit Mama und Oma gebacken

Schon als Kind habe sie gerne zu Hause mit ihrer Oma und ihrer Mutter gebacken, verrät Lena Arnold. Vor allem Hefezopf und Streuselkuchen. Später wagte sie sich an die ersten Buttercremetorten. Das Backen wurde immer mehr zu ihrem Hobby.

Ihr Abitur machte sie an der Martin-Luther-Schule in Rimbach. Danach ging sie zum Probearbeiten in eine Mannheimer Großbäckerei. „Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mein Hobby zum Beruf machen sollte“, sagte Arnold. Nach dem Ausflug nach Mannheim habe sie einfach im Muse Chocolat nachgefragt, wo sie vorher schon öfter zum Kaffeetrinken gewesen sei. Im Oktober 2019 ging es im vollen Betriebsmodus los. Doch schon im März 2020 kam der erste Lockdown.

Die Zeit hat sie genutzt, um für die Theorie zu lernen. In der schriftlichen Prüfung kam die Einser-Konditorin auf 98,75 Punkte. Die Freisprechungsfeier fand in Wiesbaden statt, wo sie ihre Urkunde und zusätzlich einen Blumenstrauß überreicht bekam. Eigentlich wollte Arnold im Oktober mit Erasmus nach Wien gehen. Doch als Innungsbeste geht sie jetzt erst einmal in den Landesentscheid. Die Gesellin wird weiterhin von Detlef Dörsam darauf vorbereitet. „Ihr steht mit der Ausbildung die ganze Welt offen“, sagte Dörsam.

Lena Arnold war die erste Auszubildende im Muse Chocolat. Rosa Pacher wird bald eine neue Kollegin bekommen. Außerdem wird der Sohn des Hauses, Kim, von den Eltern als Konditor ausgebildet. dj/ü