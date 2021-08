Die Bergsträßer Winzer eG meldet sich zurück

Heppenheim. Dass Wölbungen im Flaschenboden verhindern, dass Sektflaschen vom enormen Innendruck gesprengt werden; dass Weintrauben von Natur aus und auch ohne Bearbeitung über eine Vielzahl von Aromen verfügen; dass für besonders edle Tropfen ein großer Teil der Weintraube geopfert werden muss – nur drei von vielen Informationen, die zwölf Gäste mit nach Hause nehmen konnten, die sich am Freitagabend für eine Weinwanderung am Steinkopf angemeldet hatten, mit der sich die Bergsträßer Winzer eG nach langer, coronabedingter Pause zurückgemeldet hat.

Anderthalb Stunden unterwegs

Gute eineinhalb Stunden dauerte die Führung mit Caroline Guthier, 2015/16 Deutsche Weinprinzessin und ein Jahr zuvor Bergsträßer Gebietsweinkönigin, während der es nicht nur Wissenswertes zum Thema Weinbau, sondern auch den einen oder anderen leckeren Schluck Sekt, Weißwein und Rosé zu kosten gab. Sommerliche Genüsse, dem Prachtwetter angepasst, das die Besucher während der kurzen Tour entlang einer Teilstrecke des Erlebnispfads Wein & Stein begleitete.

Eine mitunter anstrengende Tour, wie die Teilnehmer beim steilen Aufstieg am Steinkopf feststellen mussten. Die kamen aus Heppenheim und der näheren Umgebung, aber auch aus dem Berchtesgadener Land, aus Augsburg oder aus dem Nachbarland Rheinland-Pfalz, das vor wenigen Tagen von der Flutkatastrophe betroffen war. Ein Unglück, das viele der dortigen Winzer in Existenznöte brachte – aber auch eine Möglichkeit für die Bergsträßer Winzer, als Helfer vor Ort ihre Solidarität mit den Kollegen zu demonstrieren, wie Caroline Guthier berichtete.

Aber auch an der Bergstraße haben die Winzer mit diversen Problemen zu kämpfen – nicht wegen Unwettern, aber als Ergebnis der Pandemie, die nun schon zum zweiten Mal infolge dafür gesorgt hat, dass so wichtige Veranstaltungen wie die Weinlagenwanderung oder der Weinmarkt in Heppenheims Altstadt abgesagt werden mussten. Zwar wurde aus der Not eine Tugend gemacht und ein Ersatzprogramm entwickelt, aber das konnte und kann natürlich kein vollwertiger Ausgleich für entgangenen Umsatz sein.

Die ehemalige Weinprinzessin, seit ihrem Studium bei der Winzer eG beschäftigt, blickt trotzdem voller Zuversicht in die Zukunft. Hierzu trägt sicher die gute Resonanz auf das Sommerprogramm bei, das am 6. August mit einer Live-Online-Weinprobe und am 7. August mit einer weiteren Wein & Stein-Wanderung fortgesetzt wird.

Sonntagsweinwanderung

Am 27. August steht dann – das beliebte Wein- und Sektfest muss ebenfalls ausfallen – eine Weinprobe mit Produkten der Jungwinzerinnengruppe Vinas an. Moderiert wird diese Veranstaltung von Nina Kaltwasser aus Bensheim, die sich den Vinas erst vor Kurzem angeschlossen hat.

Bereits ausverkauft ist die Raritäten-Weinprobe am 28. August, die von Kellermeister Gerhard Weiß betreut wird, freie Plätze gibt es aber noch für die Sonntagsweinwanderung am 29. August, die bei entsprechender Nachfrage um eine zweite Gruppe erweitert werden könnte. Und dann gibt es – ebenfalls am 28. und 29. August – auch noch Führungen samt Weinproben im Barrique-Keller der Genossenschaft.

Ganz besonders optimistisch macht Caroline Guthier aber vor allem eins: Die Vinothek, bei einem Brand Ende März 2020 stark in Mitleidenschaft gezogen, steht frisch saniert wieder zur Verfügung: „Die Küche steht bereits, und wir haben begonnen, das neue Mobiliar einzuräumen.“ jr

