Heppenheim. Mit gemischten Gefühlen öffnen die Friseure am 1. März wieder. Sie arbeiten nah am Kunden und wissen deshalb um die große Gefahr einer Ansteckung mit Covid-19. Schon alleine aus diesem Grund bereiten sie sich gründlich vor. Die meisten haben ihre Hygienemaßnahmen noch einmal erhöht. Die lange Schließung der Friseurläden lässt ein Problem zutage treten – viele Menschen lassen sich offensichtlich die Haare „schwarz“ schneiden.

Patricia Follo vom Salon „Hairstyle“ desinfiziert nach jedem Kunden den Arbeitsplatz. © Jährling

AdUnit urban-intext1

Patricia Follo von „Hairstyle“ an der Gießener Straße freut sich nicht für sich selbst und ihre Angestellten, sondern auch für die Kollegen in Heppenheim. Endlich dürften sie wieder etwas Normalität leben. Insgesamt 4000 Euro für Trennwände an den Schneideplätzen, Spuckschutz und Desinfektionsmittel hatte sie schon vor dem Lockdown in ihr Geschäft investiert. Statt acht werden nur noch vier Plätze genutzt, mit einem Abstand von etwa drei Metern.

Newsletter-Anmeldung

„Meine größte Sorge ist, dass die Infektionszahlen wieder steigen und wir in einen neuen Lockdown kommen könnten“, sagt Follo. Ob die Friseure eine weitere Schließung durchhalten könnten, bezweifelt sie. Die Friseurin versucht deshalb alles zu unternehmen, um die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Schon am Eingang könnten die Kunden das Formular ausfüllen. Desinfektionsmittel stehe genügend bereit. Nur die Masken müssten die Kunden selbst mitbringen. Statt Stoffumhänge würden Einwegumhänge genutzt, die nach der Nutzung entsorgt werden. Außerdem werde der Platz sofort komplett desinfiziert.

„Da bin ich sehr strikt“

Wenn ein Kunde mit Erkältungssymptomen in den Salon kommt, wird dieser nicht bedient. „Da bin ich sehr strikt. Wir müssen uns schützen“, sagt Follo, die seit 26 Jahren selbstständige Friseurmeisterin ist. Anrufe von Personen, die „schwarz“ ihre Haare geschnitten haben wollten, habe es genügend gegeben. „Sie sind doch sowieso im Geschäft“, habe eine Frau gesagt. Follo nutzte den Lockdown freilich für eine Auffrischung der Räume. Schwarzarbeit sei ihr nicht in den Sinn gekommen.

AdUnit urban-intext2

Anfragen hatten auch Sylvia und Robert Seeger vom Friseursalon Ehrlich-Seeger an der Mozartstraße. Sie könnten doch einfach ein Köfferchen packen, habe eine Kundin vorgeschlagen. „Ich bin schon 47 Jahre Friseur, aber außer Haus bin ich noch nie gegangen“, sagt Robert Seeger. Wenn ihnen in den vergangenen Monaten beim Einkaufen im Supermarkt Menschen mit frisch gestylten Haaren begegnet seien, dann hätten sie sich schon geärgert.

Doch das Auftragsbuch ist für die nächsten drei Wochen nach Öffnung am 1. März gut gefüllt. „Wir freuen uns sehr, dass uns unsere Kunden die Treue gehalten haben“, sagt Sylvia Seeger. Dies sei der Lohn für die Maßnahmen, die sie schon vor dem Lockdown ergriffen hätten. Die Kunden hätten sich im Salon geschützt gefühlt, betont das Ehepaar.

AdUnit urban-intext3

Die Friseurmeister haben einen der größten Salons in Heppenheim. Statt 25 werden nur noch 11 Schneideplätze besetzt. Seegers bestehen auf das Tragen von FFP-2-Masken, die sie selbst auch tragen – und das bis zu acht Stunden am Tag. Zusätzlich haben sie jetzt ein Infrarot-Fieberthermometer angeschafft. „Es ist kein Muss, aber wer sicher gehen will, darf sich die Temperatur messen lassen“, erläutert Seeger.

AdUnit urban-intext4

Friseurmeister Abrih Dumo hat seinen Barbershop „New Style“ in der Fußgängerzone im November letzten Jahres eröffnet. Bei dem mit vier nagelneuen Waschplätzen für Herren ausgestatteten Salon wurde von Anfang an auf die Einhaltung des Abstandes geachtet; außerdem wurden Trennwände aufgestellt. Ein Fiebermessgerät ist auch vorhanden. Kaum geöffnet, musste Dumo wie alle anderen wieder schließen. „Wir haben in der Zwischenzeit noch weiter an der Sicherheit für unsere Kunden gefeilt“, erklärt er.

Statt in Heppenheim auf Anrufe von Kunden zu warten, setzt der Herrenfriseur auf Spontaneität: „Wir sind jetzt zu viert im Barbershop, und so ein Haarschnitt dauert bei Männern in der Regel nicht allzu lange.“ Eine Dame werde vorm Eingang stehen und sich um die Formalitäten kümmern. Im Salon werde zunächst auf die Händedesinfektion geachtet und das Fieber gemessen. Froh ist Dumo, dass er seine erst kurz vor dem Lockdown frisch eingestellten Friseure halten konnte. Für die Zeit nach Corona hat er sich schon überlegt, welche Getränke er seinen Kunden anbieten wird. Doch das muss noch ein bisschen warten. dj