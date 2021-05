Der eine verschränkt die Arme, der andere geht lässig in die Hocke. Die Blicke sind an Coolness kaum zu überbieten. Kurz gesagt: Vor der Kamera des Fotografen posieren Lasse Wilkening und Jakob Marx wie zwei Filmgrößen aus Hollywood. Von der Filmhochburg in Kalifornien sind die beiden Zwölfjährigen aus der Kreisstadt zwar noch ein gutes Stück entfernt, bei den Dreharbeiten für den Kinofilm

...