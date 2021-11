Dezentraler Corona-Impftermin am Mittwoch in Heppenheim

Heppenheim. Unter dem Motto „Wir impfen Sie! Hier & jetzt!“ startet aktuell eine Kampagne des Kreises Bergstraße, bei der die mobilen Impfteams die Kommunen im Kreis Bergstraße ansteuern, um Impfungen durchführen.

Am morgigen Mittwoch, 10. November, findet ein Termin in Heppenheim statt. Von 11 bis 18 Uhr können sich Impfwillige ohne Voranmeldung in der Musikschule Heppenheim im Probenraum im Untergeschoss (Seiteneingang Stadthaus, Friedrichstraße 21,) impfen lassen. Dabei ist es nicht relevant, ob es sich um Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung handelt. Solange der Impfstoff verfügbar ist, werden die Impfungen durchgeführt.

Verimpft wird beim Termin in Heppenheim ausschließlich das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Das Team wird insgesamt 150 Impfdosen mitbringen.

Bei den sogenannten Boosterimpfungen ist zu beachten, dass ein Zeitraum von sechs Monaten nach der letzten Impfung vergangen ist. Ausnahme ist nur die Einmalimpfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson: Hier muss die erste Impfung lediglich vier Wochen zurückliegen. red

