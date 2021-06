Der Heppenheimer Magistrat hat in seiner turnusmäßigen Sitzung am Mittwoch einer Erweiterung des ZAKB-Wertstoffhofes im Ratsäckerweg den Weg geebnet. „Wir haben dem Flächenverkauf des gegenüberliegenden Grundstücks an den ZAKB zugestimmt“, berichtet Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU). Laut Burelbach plant der Zweckverband im Zuge der Erweiterung die Teilung seines derzeitigen Wertstoffhofes

...