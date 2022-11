Der Weihnachtsbaunm leuchtet auf dem Heppenheimer Marktplatz

Acht Lichterketten mit mehr als 5000 LED-Leuchten hat der Verkehrs- und Heimatverein Heppenheim dem Weihnachtsbaum von der Stadt auf dem Marktplatz spendiert. Außerdem wurde er in diesem Jahr von Geschäftsführer Gerhard Kasper mit Unterstützung von Fritz Nägli mit großen roten Kugeln geschmückt. Seit über 20 Jahren ist es Tradition, dass der VHH einen städtischen Weihnachtsbaum dekoriert, berichtete der Vorsitzende Helmut Engelhard. Zunächst wurde der am Postbrunnen am Eingang zur Fußgängerzone geschmückt. Seit 2011 ist es der Nadelbaum auf dem Marktplatz. Bei Glühwein und Kräppel bestaunten die Gäste zur Weihnachtsmusik des Evangelischen Posaunenchor den mit Lichtern übersäten Weihnachtsbaum. Foto: Dagmar Jährling

