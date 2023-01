Zwei große Töpfe stehen auf dem Herd. Es duftet vielversprechend. Markus Schuricht kocht Gemüseeintopf für alle. Nebenan sitzen Menschen am Tisch. Eine Gruppe spielt Karten. Die Atmosphäre ist heimelig. Ein ganz normaler Tag in der Tagesstätte des Psychosozialen Hilfsvereins (PsH) in der Darmstädter Straße.

Sozialpädagoge Schuricht ist Leiter der Einrichtung. Die Tagesstätte, die vom

...