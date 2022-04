Der Verkehr in Heppenheim ist am Montag noch eingeschränkt

Heppenheim. Im Zuge einer notwendigen Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung im Starkenburgweg musste die Wasserleitung im Kreuzungsbereich Siegfriedstraße (B460) / Lehrstraße / Graben in offener Bauweise ausgewechselt werden.

Der Eingeschränkte Verkehr und die derzeit geltende Umleitung dauern noch bis Montag, den 25. April an, wie die Pressestelle des Kreises Bergstraße jetzt berichtet. Die Arbeiten für den Rückbau der Sicherung beginnen am Montag (25.) ab 7.30 Uhr und werden voraussichtlich am selben Tag abgeschlossen. red

