Heppenheim. Die Wanderabteilung des TV Heppenheim lädt zu einer Wanderung am Sonntag, 24. April, von Beedenkirchen zum Borstein ein.

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr auf dem Parkhof. In Fahrgemeinschaften wird zum Parkplatz Römersteine gefahren, heißt es in der Ankündigung. Die Mittagsrast ist nach einer etwa vier Kilometer langen Wanderung gegen 12 Uhr im Waldgasthof am Borstein vorgesehen. Eine Maske ist mitzunehmen. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06252-603062 ist notwendig. red

