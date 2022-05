Der Schwimmclub braucht neue Trainer

Heppenheim. Zwei Jahre Pandemie haben geschmerzt, aber seit Januar starten die Schwimmer des Schwimmclubs Heppenheim (SCH) mit ihrem Training wieder durch. Weil die beiden Trainerinnen Andrea Gottwein und Angela Berlinghof allerdings mit drei, beziehungsweise vier Mannschaften nahezu überlastet sind, muss dringend Abhilfe geschaffen werden, wie die Sportliche Leiterin Gottwein nun bei der Jahresversammlung am Rand des Schwimmerbeckens betonte.

Eigentlich hätte sie ihren Appell zur Unterstützung an die Eltern der Schwimmer richten wollen, doch weil die der Versammlung ferngeblieben waren, gibt es beim SCH offenbar noch einige Baustellen.

Vorstand wurde wiedergewählt

Weil die Anwesenden mit der Arbeit des Vorstandes rundum zufrieden waren, wurden die Akteure alle in ihren Ämtern bestätigt: Markus Wilfer bleibt Vorsitzender, Markus Glanzner Kassenwart, Gerold Sterz Schriftführer, Tatjana Schamber Jugendwartin, Andrea Gottwein Sportliche Leiterin. Lediglich Claus Schäffauer legte sein Amt als zweiter Vorsitzender nieder. In seine Fußstapfen wird sein Sohn Fabian treten – und hauptsächlich aus Darmstadt agieren: „Wir werden uns da aber schon einspielen. Ich habe im Vorfeld lange mit ihm geredet“, stellte der Vereinsvorsitzende Markus Wilfer klar.

„So langsam wird das Licht im Tunnel wieder heller und wir machen die Schwimmerbahn frei“, sagte Wilfer. Er freue sich auf die Badesaison, auf volle Becken ohne Abstand und „Timeslots“. Für die Triathleten sollen schon bald die Schwimmkarten ausgegeben werden, damit sie trainieren können.

Mit 142 Mitgliedern konnte der Verein seine Größe trotz der Pandemie halten. Durch Beiträge, Spenden, Fördergelder und die Entsorgung von Altpapier war es gelungen, finanzielle Stabilität zu erreichen. „Mit unseren Rücklagen geht es uns gut“, brachte es Markus Glanzner auf den Punkt. Auch künftig wolle man Altpapier an der alten Eselsbrücke sammeln.

„Swim in“ für die Jugend

Die Stimmung bei den Schwimmern ist erwartungsfroh: Sie wollen endlich wieder an Wettbewerben und Veranstaltungen teilnehmen, gemeinsam ihrem Hobby frönen. Besonders froh zeigte sich der Vorstand auch darüber, dass in diesem Jahr wieder ein „Swim-in“ ausgerichtet werden soll, in Frankfurt oder Babenhausen. Diese Veranstaltung sei besonders für die Jugend ein Highlight. Daneben will sich der Verein am Stadtradeln beteiligen.

Ehrenmitglieder Finn und Huck

Im Vorstand ist man sich sicher: Gewinnt man neue Schwimmer für das Aktiven-Training, finden sich auch neue Trainer und Beckenaufsichten. Menschen, die man nicht zum ehrenamtlichen Engagement bitten muss, das sind Arthur Finn (Bild oben) und Karl-Friedrich Huck. Für ihren jahrelangen Einsatz wurden sie von der Versammlung zu Ehrenmitgliedern des Clubs ernannt.

Huck (Bild links) kam nicht umhin, der Gruppierung für die Aufnahme in ihre Reihen zu danken. Jahrelang war er Handballer und Fallschirmjäger: „Als meine Knie nicht mehr mitmachten, kam ich zum Schwimmen“, so der 88-Jährige. Der Sport halte ihn fit und beschere ihm einen Ruhepuls von 35. „Da wollen die mich immer gleich ins Bett packen. Aber das lasse ich nicht zu“, erklärte er augenzwinkernd – und seine Bereitschaft, dem Verein noch lange erhalten zu bleiben. pam/ü/Bilder: Paul