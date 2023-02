Der Palmhas und der Osterhas

Heppenheim. „Warum Palmhas keine Kokosnüsse verteilt, der Osterhas die Eier immer noch nicht lackiert und der Pingschtlimmel am längsten im Bett bleibt“ – das erfährt das Publikum beim Babbeloowend am 10. März in Heppenheim-Erbach. Zu Gast bei der Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg ist Gerd Grein, „die Babbelschnuut vum Otzberg“. Der Abend steht unter dem Motto „Heiteres zur Vorfrühlingszeit“ und beginnt um 19 Uhr im Vereinsraum der Trachtengruppe in der Mehrzweckhalle in Heppenheim-Erbach. Da das Platzangebot begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Der Vereinsmitteilung zufolge gibt es ein kleines Speisen- und Getränkeangebot und es wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

Anmeldung bei Thomas Maul unter Telefon 06254 / 3336 oder per E-Mail an: hefat.maul@t-online.de oder norbert.a.müller@gmx.de. red