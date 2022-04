Der „Mary“ geht’s gar nicht gut

Heppenheim. Drei Kinder rennen über den Heppenheimer Marktplatz. Beim Versteck Spielen suchen sie immer wieder Schutz hinter der Umrandung des Brunnens. Dass am Brunnen seit Monaten der wohl wichtigste Bestandteil fehlt, scheint den Knirpsen völlig wurscht zu sein. Den meisten erwachsenen Besuchern des Marktplatzes fällt hingegen sofort auf: Inmitten des Brunnens thront normalerweise die Maria Immaculata über dem historischen Zentrum der Kreisstadt, seit August 2021 steht dort aber lediglich eine Sandsteinsäule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter großem Aufwand wurde die knapp 350 Kilogramm schwere und exakt 1,78 Meter große „Marktplatz-Madonna“, wie die Sandsteinfigur aus dem 18. Jahrhundert von den meisten Heppenheimern genannt wird, damals von der Säule gehoben – und anschließend zur Restaurierung in die Darmstädter Werkstatt „Steinsign“ gebracht.

Ohne die Maria Immaculata im Marktbrunnen wirkt das historische Zentrum der Kreisstadt unvollkommen. © Christopher Frank/ü

Schwer beschädigt waren vor allem die faltenreiche Gewandung und das Gesicht der Madonna. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Brunnen oft im Schatten des Rathauses steht und deshalb nach Regengüssen länger zum Abtrocknen benötigt. Bei Frost bestand schon länger die Gefahr, dass die Marienfigur herunterstürzt und ins Brunnenbecken fällt. Auch deshalb wurde sie im Winter 2020/21 zwischenzeitlich „eingehaust“. Überhaupt wurde die Figur immer instabiler, im Gegenzug wurde die Gefahr immer größer, dass der Kopf oder ein Arm einfach abbrechen könnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Letztmalig aufgehübscht wurde die Figur im Vorfeld des Hessentages 2004. Damals unterstützte der Lions Club die Reinigung der Figur und spendete ihr eine neue goldene Lilie.

Nun jedoch war mehr als eine kleine Schönheits-OP gefragt. „Die Mary kommt ins Krankenhaus“, sagte ein Anwohner des Heppenheimer Marktplatzes scherzhaft, als die Sandsteinfigur im vergangenen Sommer abtransportiert wurde. Zugleich schwang aber wohl auch eine gewisse Trauer mit. Denn schon damals war klar: Die allseits geliebte „Mary“ wird nicht mehr an ihren angestammten Platz zurückkehren.

Dort soll künftig nämlich nur noch eine Kopie stehen, das Original soll nach der Restaurierung einen angemessenen Platz in einer städtischen Liegenschaft bekommen. Dies könnte das städtische Museum sein, sagt Erste Stadträtin Christine Bender (SPD), „wir haben diesbezüglich aber noch gar nichts abgestimmt.“ Klar sei aus Sicht des Magistrats bislang nur: „Wir werden definitiv einen schönen Platz für die Madonna finden.“

Wann sie denn wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren kann, ist derzeit ebenfalls noch offen – obwohl die Figur inzwischen gereinigt und von Salzen befreit worden sei, wie Bender im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilt. Die Figur solle „im Grunde genommen“ mit Kieselsäureester konserviert werden, „damit nichts mehr vom Sandstein abplatzt“, berichtete Restauratorin Ruth Andres im vergangenen August.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Doch was vergleichsweise lapidar klang, zog sich offenbar ziemlich in die Länge – und brachte vor allem mit Blick auf die Restaurierungen der vergangenen Jahrzehnte ein ernüchterndes Ergebnis zutage: „Nur circa ein Drittel der Figur (Oberfläche) ist noch im Original vorhanden“, fasst Bauhofsleiter Thomas Dexheimer kurz und knapp zusammen. Weiter führt er aus: „Alle Reparaturen und nachträglichen Modellierungen sind schlecht ausgeführt worden und haben zum Teil zu weiteren Schäden geführt.“ Dies deckt sich wiederum mit den Erkenntnissen, die bereits in der Denkmaltopografie Bergstraße I vom Land Hessen festgehalten worden waren. Dort heißt es unter anderem, die 1966 in Auftrag gegebene Restaurierung der Statue sei „unfachmännisch“ ausgeführt worden.

Selbst der Rücktransfer in die Kreisstadt dürfte angesichts dieser Feststellungen kein leichtes Unterfangen werden. „Die Figur ist in einem derart schlechten Zustand, dass nun nach der Reinigung ein Transport sehr kritisch ist“, konstatiert Dexheimer.

Umso wichtiger sei es, dass sowohl das Original (für die weiteren Sanierungsarbeiten) als auch die Anfertigung einer Kopie in bewährten Händen blieben. Obendrein bestätigt Dexheimer, „dass die bisher beauftragte Werkstatt umfassendes Wissen über die Figur hat“.

Übrigens: Einen Termin können Bender und Dexheimer letzten Endes dann doch noch nennen. „Mitte 2023 könnte die Kopie auf dem Marktplatz aufgestellt werden.“ Sobald deren Anfertigung umfassend mit dem Denkmalschutz besprochen sei, werde ein Sandsteinblock aus dem mainfränkischen Miltenberg verwendet. Zumindest auf den ersten Blick wäre dann wohl alles wieder wie gehabt. fran/ü