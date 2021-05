Auch wenn das Ganze erst in der Sitzung des Stadtparlaments am kommenden Mittwoch besiegelt werden dürfte, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass Heppenheim eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1,3 Millionen Euro für die UPhO GmbH bereitstellen wird. Im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am Dienstagabend war es nur Ulrike Janßen (LIZ/Linke), die gegen eine entsprechende

...