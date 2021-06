Der Heppenheimer Imker Martin Zahn geht mit zwei seiner Bienenvölker ganz hoch hinaus

Heppenheim. Bei Daniel Ludorf brummt’s: Der Marktmanager des Heppenheimer Rewe-Centers freut sich über rund 100 000 neue Mitarbeiterinnen, die auf dem Dach des Einkaufsmarktes ihrer Arbeit nachgehen. Imker Martin Zahn hat hier zwei Bienenvölker aufgestellt, und bei sommerlichen Temperaturen herrscht reger Betrieb. Tröpfchen für Tröpfchen entsteht so der „Heppenheimer Dachhonig“, der bald an Ort und Stelle verkauft wird. Mit dem für seinen „Heppenheimer Stadthonig“ bekannten Imker Martin Zahn fand Ludorf den idealen Partner. Sorgfalt, Fachwissen und Naturnähe, aber vor allem auch die Begeisterung, die sich im Design der selbstgebauten Bienenstöcke und der Honiggläser widerspiegelt, zeichnen Zahn aus. Wichtig war beiden, dass auch an die wildlebende Verwandtschaft der Honigbiene gedacht wird, deren Bestand zum größten Teil gefährdet ist. Auf dem Dach des Centers wurde hierfür ein XL-Insektenhotel errichtet. Mit unterschiedlichen Materialien und Größen der Brutlöcher bietet dieses Tausende von Nistplätzen für verschiedene Arten.

Was die Nahrung betrifft, finden Wild- und Honigbienen in Heppenheim hervorragende Bedingungen. Die Bedrohung durch landwirtschaftliche Insektizide ist in der Stadt gering, Parks, Gärten und Balkone bieten von Frühling bis Herbst ein reichhaltiges Buffet. Das fördert die Entwicklung aller Bienen und sorgt für volle Waben.

Für ein Kilogramm Honig müssen die Bienen zwischen drei und fünf Millionen Blüten aufsuchen. Bis die ersten Gläser „Heppenheimer Dachhonig“ zum Verkauf stehen, wird es also etwas dauern.

Das Bild zeigt die Imker Sandra und Martin Zahn mit Marktmanager Daniel Ludorf (v. l.). BILD: Rewe

