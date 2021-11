Seit Anfang Februar wurde das Thema in den politischen Gremien der Kreisstadt bereits kontrovers diskutiert, ab Montag wird es nun auch in die Tat umgesetzt: die Umgestaltung des Parks am Landratsamt.

„Wir haben ein Heppenheimer Unternehmen für Garten- und Landschaftsbau mit der Umgestaltung des Parks beauftragt“, sagt die zuständige Erste Stadträtin und Baudezernentin Christine Bender

...