Wenn es um Heppenheims Bahnhof geht, geht es immer auch um das Thema Sicherheit. Und um Sauberkeit beziehungsweise eher um „Unsauberkeit“. Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) würde lieber ein anderes Thema in den Vordergrund stellen: die Chancen, die sich hier und im Umfeld für die Fortentwicklung der Kreisstadt bieten. Wie diese aussehen, aber auch, was in Sachen Sicherheit und Sauberkeit

...