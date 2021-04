Zwanzig Jahre hat sie bereits hinter sich, und auch in den nächsten fünf Jahren wird sie für ihre Mitbewohner in Mittershausen-Scheuerberg da sein: Gabriele (Gabi) Pfeifer, seit 2001 im Amt, bleibt Ortsvorsteherin in Heppenheims idyllischem Doppelstadtteil.

In der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus wurde die 57 Jahre alte Sozialdemokratin

