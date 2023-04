Den Verein über Wasser gehalten

Heppenheim. „Hepprum schwimmt“ ist das Motto des Schwimmclubs Heppenheim, der zwischenzeitlich nach eigenen Angaben selbst fast unterzugehen drohte. Zum einen suchte der SC aktive Schwimmer, zum anderen fehlten im vergangenen Jahr demnach plan- und nutzbare Wasserzeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Freibad in Heppenheim wurde Mitte September geschlossen, das Hallenbad in Bensheim war renovierungsbedingt noch nicht geöffnet. So war Improvisationstalent gefragt: Mal war der Bruchsee Trainingsort, „um dort die Geräte und das tolle Gelände zu nutzen“, teilt der Verein mit. Auch das Stadion diente „den Fischen an Land“, um fit zu bleiben und sich am Deutschen Sportabzeichen zu versuchen. Dieses setzt bestimmte Leistungen in Lauf-, Wurf- und Sprungdisziplinen voraus.

Schwimmen ist auch ein Bestandteil des Sportabzeichens. Den Part absolvierten die sportlichen Mitglieder schon im Sommer im Heppenheimer oder ab November dann doch im Bensheimer Becken. Gleich eine Handvoll Schwimmer errang am Ende tatsächlich erstmals das begehrte Sportabzeichen. Erfolge, die durchaus auch als Ansporn für Nachahmer dienen sollen, so der Verein. red