Seit Mitte April trifft sie sich jeden Mittwoch vor dem Staatlichen Schulamt: Die regionale „Initiative Bergstraße steht auf“ demonstriert an der Heppenheimer Weiherstraße gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Insbesondere Kinder seien davon schwer betroffen, so Sprecherin Ute Heyn-Baumgart. Testungen an Schulen werden von der Initiative abgelehnt. Auch gegenüber der –

...