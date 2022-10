Weniger kompliziert, nachvollziehbarer, näher am Volk: So sollte Politik im 21. Jahrhundert aussehen. Jedenfalls dann, wenn man verhindern will, dass sich immer größere Kreise der Bevölkerung von der Demokratie ab- und Populisten zuwenden. Das war der rote Faden, der sich am Sonntagmorgen durch die Reden zog, mit denen auf Heppenheims Marktplatz die Festwoche eröffnet wurde, die vom 9. bis 16.

...