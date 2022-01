Das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim stellt sich vor

Heppenheim. „Auf welche Schule soll mein Kind in Zukunft gehen?“ Diese Frage bewegt viele Eltern, deren Kinder zurzeit die vierte Klasse besuchen. Das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim lädt Grundschulkinder und ihre Eltern wieder zu verschiedenen Informationsveranstaltungen ein, in denen sich die Schule vorstellt und die Familien bei der Entscheidung unterstützt.

Infoabend am 20. Januar

Der Informationsabend für Eltern findet am Donnerstag, 20. Januar, 19 Uhr, in der Pausenhalle des Starkenburg-Gymnasiums statt. Vertreter der Schulgemeinde geben einen Überblick über die Organisation des Unterrichts am Starkenburg-Gymnasium sowie über die Schwerpunkte und Zusatzangebote. Anschließend stehen die Verantwortlichen für individuelle Gespräche und Nachfragen zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen pandemischen Situation kann an dieser Veranstaltung pro Kind nur ein Elternteil teilnehmen, außerdem gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Zusätzlich wird der Informationsabend am Dienstag, 25. Januar, 19 Uhr, als Onlineveranstaltung angeboten. Dazu wird um eine Anmeldung per E-Mail an das Sekretariat des Starkenburg-Gymnasiums bis zum 19. Januar gebeten (starkenburg-gymnasium@kreis-bergstrasse.de).

Offene Türen am 22. Januar

Am Samstag, 22. Januar, findet von 10 bis 13 Uhr der Tag der offenen Tür statt, der organisatorisch an die aktuelle pandemische Lage angepasst wurde. Die Kinder können an diesem Tag mit einem Elternteil in Kleingruppen an Führungen durch das Schulgebäude teilnehmen, wo sie Mitmachaktionen, kleine Darbietungen und Geschichten aus unterschiedlichen Fächern erwarten. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist eine Terminbuchung über die Homepage erforderlich. Auch für diese Veranstaltung gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht; die Kinder müssen ihre Testhefte mitbringen.

Als Besonderheit ist an diesem Tag auch die Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“ des Mathematikums in Gießen zu sehen. Das Mathematikum ist das erste mathematische Mitmachmuseum der Welt. Durch die Präsentation wissenschaftlicher Phänomene in Form von interaktiven Experimenten eröffnet es Besuchern einen neuen, spielerischen Zugang zur Mathematik. Die Wanderausstellung präsentiert eine Auswahl der beliebtesten Experimente aus verschiedenen Bereichen. red