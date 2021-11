Das Seniorencafé des DRK in Heppenheim ist wieder geöffnet

Heppenheim. Nach dem Auftakt mit zahlreichen Gästen im Oktober ist das Seniorencafé in der DRK-Begegnungsstätte wieder regelmäßig an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat geöffnet. Die Verantwortlichen freuen sich, wenn die Gäste mit Anregungen und Ideen zur Gestaltung beitragen.

Für das leibliche Wohl ist durch das Bewirtungsteam vom Seniorenbeirat gesorgt. Neben Getränken gibt es auch Kuchen. Die Senioren haben die Gelegenheit, alte Bekanntschaften zu pflegen, aber auch neue Kontakte mit Interessenten zu knüpfen.

Das Café für alle interessierten Senioren ist in diesem Jahr noch am 4. und 18. November sowie am 2. und 16. Dezember jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Eine Teilnahme am Seniorencafé ist kostenlos möglich, die konsumierten Getränke und Speisen sollen jedoch durch Spenden selbst finanziert werden.

Das Angebot wird in der Startphase vorerst vom Seniorenbeirat Heppenheim und dem DRK-Kreisverband Bergstraße getragen. Später soll diese Aufgabe durch weitere Ehrenamtliche übernommen werden.

Treffpunkt ist die Begegnungsstätte des DRK in Heppenheim, Werléstraße 5. Aktuell ist für eine Teilnahme am Seniorencafé eine vorherige Anmeldung erforderlich. Es gelten die 3-G Regeln. Ansprechpartner ist Carola Friemel vom DRK-Kreisverband Bergstraße, Telefon 06252/700 445. red