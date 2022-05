Das Programm für den Weinmarkt 2022 in Heppenheim nimmt Formen an

Vollbesetzte Fußballstadien mit teilweise über 80 000 Zuschauern sowie Großveranstaltungen wie die Weinlagenwanderung am 1. Mai oder die Autoschau am vergangenen Wochenende sind längst wieder an der Tagesordnung. Mit kurzfristigen Einschränkungen ist in den nächsten Wochen kaum zu rechnen. Das heißt: Zumindest Corona sollte den Organisatoren des Bergsträßer Weinmarkts in diesem Jahr keinen

...