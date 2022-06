„Es ist uns ganz besonders in dieser völlig absurden und unwirklichen Zeit ein unglaublich wichtiges Anliegen, ein wenig Normalität für alle, vor allem aber für unsere Kinder und Jugendlichen, zu schaffen.“ Getreu diesem Motto haben sich die Macher der Eventagentur Showmaker Entertainment in den vergangenen Wochen und Monaten ins Zeug gelegt, um gerade der jüngeren Generation in der Zeit vom

...