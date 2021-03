Heppenheim. Mit einer deutlichen Mehrheit haben sich die Stadtverordneten im Juli 2020 für den Neubau eines Supermarktes am Ortsausgang von Kirschhausen ausgesprochen – oder besser gesagt: für die Einleitung einer Änderung des kommunalen Flächennutzungsplanes. Allein diese holprige Formulierung lässt schon erahnen, dass es in dieser Angelegenheit nur Schritt für Schritt vorangeht.

In der Tat ist die befürwortete Änderung des Flächennutzungsplanes zwingende Voraussetzung für ein daran anschließendes Bebauungsplanverfahren. Gut und gerne zwei Jahre könnten vergehen, ehe Baurecht vorliegt, rechneten die Parlamentarier schon im vergangenen Sommer vor.

Ziel von Stadt und Kirschhäuser Ortsbeirat ist es, am Ortsausgang des größten Heppenheimer Stadtteils auf einem bislang unbebauten Grundstück einen großflächigen Lebensmittelmarkt mit Backshop und Snack-Café mit bis zu 25 Sitzplätzen zu ermöglichen. Geplant sind insgesamt knapp 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Allein für den Markt – vorgesehen ist eine Filiale des Discounters Norma – sind 1100 Quadratmeter anvisiert.

Die Zufahrt zu dem geplanten Markt soll über die Siegfriedstraße erfolgen, geplant sind überdies 87 Parkplätze. Laut städtischem Antrag soll durch den Neubau „in verkehrsgünstiger Lage die zukünftige Grundversorgung des Stadtteils Kirschhausen und der angrenzenden kleineren Stadtteile im Odenwald“ sichergestellt werden.

Die Hoffnung der Stadtteilbewohner auf eine schnellere Entscheidungsfindung wuchs derweil mit dem Votum der Regionalversammlung Südhessen, das Änderungsverfahren bereits im vergangenen September einzuleiten. Ein halbes Jahr später haben diese Hoffnungen jedoch einen erheblichen Dämpfer bekommen.

Zwar empfiehlt Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid (Grüne) den Mitgliedern der Regionalversammlung bei ihrer nächsten Zusammenkunft am Freitag, 5. März, in Flörsheim, „dem beabsichtigten Abschluss des Abweichungsverfahrens entsprechend der Vorlage der oberen Landesplanungsbehörde“ zuzustimmen. Doch beim genaueren Lesen der Entscheidungsvorlage wird schnell klar, dass die Vorlage mit den ursprünglichen Plänen und Wünschen von Stadtparlament, Ortsbeirat und Verwaltung kaum mehr übereinstimmt.

Negative Auswirkung vermeiden

Besonders gravierend: Es wird lediglich einer Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern zugestimmt – für Supermarkt und Backshop. Wörtlich heißt es in der Vorlage: „Im Übrigen (1100 Quadratmeter Verkaufsfläche, vermieteter Backshop mit rund 90 Quadratmetern Verkaufsfläche und Snack-Café auf rund 90 Quadratmetern (ca. 25 Sitzplätze) wird der Antrag abgelehnt.“

Ausschlaggebend hierfür sind mehrere Gründe. Da es sich nicht um „einen Siedlungsschwerpunkt“ handele, sollte das Vorhaben laut Regierungspräsidium (RP) so dimensioniert sein, „dass negative Auswirkungen auf Versorgungsstrukturen benachbarter zentraler Orte vermieden werden“. Insbesondere die Nachbargemeinden Fürth und Rimbach stehen dem Vorhaben mit Skepsis gegenüber. Der geplante Backshop könnte die Bäckereien oder Metzgereien in den Ortsteilen der beiden Gemeinden in ihrer Existenz bedrohen, ist den Ausführungen des RP zu entnehmen. Deshalb sei auch eine kleinere Fläche möglich – ohne von der Grundversorgung für die Heppenheimer Stadtteile abzuweichen.

„Aus übergeordneten Gesichtspunkten der räumlichen Ordnung und Entwicklung“ wird das Vorhaben ebenfalls abgelehnt, „da großflächige Vorhaben für zentrenrelevanten täglichen Bedarf auch nicht ausnahmsweise in städtebaulichen Randlagen zulässig sind“. Das heißt: Ein größerer Einzelhandelsstandort im ländlichen Raum in unmittelbarer Nähe einer stark frequentierten Bundesstraße ist schlichtweg nicht gewünscht.

Zu guter Letzt führt das RP einen Vergleich mit anderen Norma-Märkten in der Region an, deren Verkaufsfläche sich im Schnitt zwischen 700 und 1200 Quadratmetern bewege. Und im Vergleich mit den vorhandenen Discountmärkten in der Kernstadt falle auf, „dass die geplante Verkaufsfläche größer oder gleich dieser Märkte sei“.

Was das RP außer Acht lässt: Norma hat sich zwar vertraglich dazu verpflichtet, die Kosten für die Durchführung der baurechtlichen Verfahren zu übernehmen, und klar signalisiert, den Markt in Kirschhausen auch realisieren zu wollen. Eine finale Entscheidung über den künftigen Betreiber soll aber erst nach der Prüfungsphase getroffen werden.

Erstmals beraten wurde die RP-Vorlage nach Angaben des Heppenheimer FDP-Mannes Christopher Hörst in den Ausschüssen der Regionalversammlung in der vergangenen Woche. Und dabei habe sich gezeigt, dass es nach wie vor eine „sehr breite Mehrheit“ für den ursprünglichen Heppenheimer Antrag gebe, so Hörst. „Ich bin zuversichtlich, dass diese Mehrheit dann auch eine politische Relevanz hat“, sagt er vor der Zusammenkunft der Regionalversammlung am Freitag.

Nicht minder optimistisch äußert sich Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU): „Viele gute Argumente sprechen für die 1100 Quadratmeter und die haben wir auch dargelegt. Jetzt hoffen wir natürlich auf eine entsprechende politische Mehrheit.“ Nicht nur die Kirschhäuser blicken also am Freitag gespannt nach Flörsheim. fran