Corona-Impfung gibt’s beim „Engel“ in Heppenheim

Heppenheim. Am kommenden Samstag (8.) findet von 14.00 bis 18.00 Uhr eine Impfaktion im Hotel Restaurant „Goldener Engel“ am Heppenheimer Marktplatz statt. Durchgeführt werden die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen vom Heppenheimer Hausarzt Dr. Heiko Mikkat, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Heppenheim.

Geimpft wird demnach ausschließlich mit Moderna. Dieser Impfstoff ist für Personen ab 30 Jahren geeignet. Kinderimpfungen werden nicht durchgeführt. Eine Terminbuchung ist erforderlich und kann nur über die Homepage des Goldenen Engels erfolgen. Das Restaurant ist am Samstag geschlossen, es stehen aber Wasser und Kaffee kostenlos zur Verfügung. red