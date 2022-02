Computer und Handy statt Besuch auf dem Rathaus

Heppenheim. Während der Corona-Pandemie gab es in Deutschland einen Schub in Sachen Digitalisierung. Ob Sprechstunde beim Arzt, Unterricht oder Sportkurse: Videotelefonie wurde plötzlich für alle Lebensbereiche genutzt. Die Stadt Heppenheim ist ebenso dabei, ihre Online-Dienstleistungen auszubauen.

„Seit Dezember 2021 stellt das Bürgerbüro in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister ekom21 mehrere Onlinevorgänge aus dem Melde-, Pass- und Personalausweisrecht auf der Plattform Olav zur Verfügung“, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch einige Dienstleistungen des Standesamtes und des Ordnungsamtes können digital beantragt werden. Damit geht die Kreisstadt einen großen Schritt zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Nach diesem müssen bis Ende 2022 Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsportale auch digital anbieten.

Im Bürgerbüro können nun beispielsweise Meldebescheinigungen und Führungszeugnisse beantragt werden. Auch Melderegister- und Gewerbezentralregisterauskünfte können angefordert werden. Möglich sind nach Informationen der Stadt auch die Abmeldung einer Nebenwohnung und das Eintragen von Übermittlungssperren. Bei Wahlen kann künftig der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen online beantragt werden. Dies dürfte im Frühjahr 2023 bei der Wahl des Bürgermeisters für die Heppenheimer interessant werden.

Allerdings ist nicht die gesamte Zukunft des Bürgerbüros digital. Wer einen Pass oder Ausweis beantragen oder ändern lassen möchte, der muss auch weiterhin persönlich seinen Antrag stellen. „Aus rechtlichen Gründen müssen Unterschriften und Fingerabdrücke vor Ort geleistet werden“, erklärt Uta Nack-Domesle von der Pressestelle der Stadt. Der aktuelle Status kann danach jedoch online eingesehen werden. So können die Heppenheimer selbst schauen, wann ihr Ausweis abgeholt werden kann. Sollte der Pass dann mal verlorengehen, können die Bürger den Verlust online melden. Nicht nur die Ausweise müssen vor Ort beantragt werden, auch An- und Ummeldungen sowie Kirchenaustritte seien rechtlich nicht online möglich, so Nack-Domesle.

Im „digitalen Standesamt“ können künftig sogenannte Personenstandsurkunden wie Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunden online beantragt und bezahlt werden. Die Urkunden selbst kommen dann per Post an die berechtigten Personen. Auch die Voranmeldung zu Sterbefallanzeigen und zur Eheschließung sind auf dem digitalen Weg möglich. „Es können vorab einige Daten elektronisch übermittelt werden“, sagt Nack-Domesle. „Eine persönliche Vorsprache und die Vorlage von Originalurkunden ist allerdings in diesen Fällen noch erforderlich.“

Auch das Ordnungsamt hat sich digital neu aufgestellt. Gewerbe können nun digital gemeldet werden. Heppenheimer, die einen Bewohner-Parkausweis, eine Sondernutzungserlaubnis oder verkehrsrechtliche Anordnungen benötigen, können die Anträge ebenfalls von zu Hause und unterwegs einreichen. Den entsprechenden Bescheid und eine Rechnung gibt es dann in den heimischen Briefkasten.

Wer ein Bußgeld oder Verwarnungsgeld kassiert hat, kann die Fallakte online einsehen und die eigene Anhörung bearbeiten. Das Verwarnungsgeld selbst kann ebenfalls online gezahlt werden.

Ohnehin können alle Onlinevorgänge auch unmittelbar bezahlt werden. Hierfür hat die Stadt eine Bezahlfunktion eingerichtet. Die Gebühren können mit Paypal, Visa, Mastercard und Giropay beglichen werden. Der Antrag wird dann nach der Bezahlung elektronisch an die Stadt übermittelt und kann umgehend bearbeitet werden.

Die neuen Angebote können den Bürgern viel Zeit sparen, und passen sich an die digitale Entwicklung der Gesellschaft an. Dennoch gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, persönlich im Bürgerbüro (Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr), Ordnungsamt (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr) und Standesamt (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr) vorbeizukommen. bib/ü