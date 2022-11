Christoph Beck Quartet jazzt im Heppenheimer Marstall

Heppenheim. Das Quartett um den Saxophonisten Christoph Beck präsentiert in seinem aktuellen Programm „Still Tryin’“ ausnahmslos Eigenkompositionen, die laut Ankündigung „musikalische Geschichten und farbige Klangbilder lebendig werden lassen“. Dabei besteche der Bandleader durch technische Brillanz und emotionale Wärme, während sein Quartett einen beeindruckenden Bandsound kreiere, der eine intensive Hörerfahrung garantiere. Auf Einladung von Forum Kultur ist das Christoph Beck Quartet am 7. Dezember, 20 Uhr, im Marstall des Amtshofes zu erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Statt der obligatorischen Schlittenfahrt ins Winterwonderland biete die Dezemberausgabe von „Jazz im Marstall“ auch in diesem Jahr wieder ein Programm, das sich in wohltuender Weise vom in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtigen Klingelingeling abhebe. Mit dem Nürnberger Pianisten Andreas Feith, dem Stuttgarter Bassisten Sebastian Schuster und dem Kölner Schlagzeuger Thomas Wörle passe Christoph Becks Quartett trotz seiner klassischen Besetzung in keine der gängigen Schubladen, sondern stehe für einen ausgereiften Instrumentaljazz, der eine beachtliche Bandbreite abdecke, schreibt Forum Kultur. red/BILD: Vasilis Flouris