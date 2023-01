Am letzten Januarwochenende formiert sich das Vokalensemble „Bensheim a-cappella“ zu weiteren Konzerten, diesmal mit a-cappella-Werken von Edward Elgar. In Heppenheim tritt das Ensemble am heutigen Samstag (28.) um 18 Uhr in der katholischen Kirche „Erscheinung des Herrn“ auf. Elgars Werke entstammen der spätromantischen Zeit und tragen den Angaben zufolge Elemente sinfonischer Musik, wobei

...