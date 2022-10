Chöre wollen Heppenheimer Kino zum Singen bringen

Heppenheim. Ein ganz besondere Erlebnis soll es am 16. November ab 20 Uhr im Saalbau geben: Heppenheimer Chöre wollen das Kino zum Singen bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im gemeinsamen Singen liege eine besondere Magie; da seien sich alle einig, die schon einmal in einem Chor gesungen haben, heißt es in einer Ankündigung. Wenn die unterschiedlichen Stimmlagen zueinander finden, entstehe eine enorme musikalische Kraft.

Der Film „Unsere Herzen – ein Klang“ geht laut Ankündigung diesem Zauber nach und begleitet drei Chorleiter, „die aus singbegeisterten Menschen, die teilweise nicht unterschiedlicher sein könnten, Chöre von mitreißender musikalischer Intensität entstehen lassen“.

Die Menschlichkeit in der Musik

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kirchenkonzert Gospels, Rock und Pop begeisterten Zuhörer in St. Nazarius Mehr erfahren

Der Film gebe einen Einblick „in ein Arbeitsfeld, in dem Nähe und Distanz, Identifikation und Projektion jedes Mal aufs Neue in Balance gebracht werden müssen. Man erfährt, wie beglückend es ist, Teil eines Ganzen zu sein. Und man entdeckt die Menschlichkeit in der Musik, dort, wo das gemeinsame Klangerlebnis zum sozialen Abenteuer und Moment der Selbstverwirklichung wird“.

Der Chor New Voices der Musikschule Heppenheim und die Chöre der Harmonie Heppenheim mit dem Frauenchor New Harmonists und dem Gemischten Chor möchten gemeinsam ihre Freude am Singen mit dem Kinopublikum teilen. Zunächst können sich die Besucher den Film anschauen. Im Anschluss ist das Publikum eingeladen, den Schwung des Kinofilms von der Leinwand in denKinosaal mitzunehmen und vom Zuhörer zum aktiven Chorsänger zu werden. Die Anleitung übernimmt Lisa Hofstetter, Chorleiterin der New Voices. „Seien Sie gespannt und freuen Sie sich mit uns auf dieses Erlebnis“, so Hofstetter. „Wir laden Sie ein, das Vergnügen am Singen zu erleben. Denn das ist es, was dann so wunderbar klingt: der Spaß am Singen!“ red