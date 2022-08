CDU lädt zum Sommerfest ein

Heppenheim. Am Samstag, 3. September, findet das alljährige Sommerfest von Partei und Fraktion der Heppenheimer CDU statt. In diesem Jahr werden die Christdemokraten in der neuen Straußwirtschaft „Starker Borsch“ in den ehemaligen Verkaufsräumen der Winzergenossenschaft einkehren. Die Feier beginnt um 17.30 Uhr mit einer kurzen Mitgliederversammlung, dabei werden zahlreiche langjährige und wohlverdiente Mitglieder für ihre Verdienste innerhalb der Partei geehrt. Als besondere Gäste haben sich der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister sowie der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer, der bei der Landtagswahl im Herbst 2023 erneut als Kandidat für den Bergsträßer Westkreis antreten wird, angekündigt. red

