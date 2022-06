Caritaszentrum Heppenheim verzeichnet erhöhten Beratungsbedarf durch Corona

Heppenheim. Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Caritaszentrum Heppenheim ist mit zwei neuen Beraterinnen besetzt: Sabine Mann und Veronika Wieland haben intern die Arbeitsbereiche im Caritasverband Darmstadt gewechselt und stehen nun Menschen bei Partnerschaftsfragen und Familienkonflikten mit ihrer Expertise begleitend und unterstützend zur Seite.

Menschen suchen aus den unterschiedlichsten Anlässen die Beratungsstelle auf, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Trauer und Schmerz bei Verlust eines geliebten Menschen, Trennung und Scheidung, Konflikten rund um die Vereinbarkeit von Familie, Partnerschaft und Beruf, Gestaltung von Übergängen und vieles mehr seien Themen der Ehe-, Familien- und Lebensberatung.

Pandemie verschärft Konflikte

Viele Konflikte in Familien und Partnerschaften seien durch die Coronakrise verstärkt worden oder erst sichtbar geworden. In Beratungsgesprächen sei die Coronakrise in mehrfacher Hinsicht ein Thema geworden: Belastung und (Paar-)Konflikt durch beengte Wohnverhältnisse und Homeoffice; eingeschränkte Möglichkeiten, der Erwerbsarbeit nachzugehen, wenn Kinder durch geschlossene Bildungseinrichtungen oder Quarantäne zu Hause bleiben müssen; Existenzängste durch Jobverlust; Brachliegen des sozialen (Er-)Lebens und vieles mehr.

Wie die Caritas weiter mitteilt, begegnen den beiden Beraterinnen Sabine Mann und Veronika Wieland seit einiger Zeit in den Gesprächen verzweifelte Mütter, Väter, Frauen, Männer, Freunde, die ratlos seien im Umgang mit Familienangehörigen, die immer mehr in radikale Ideen und Vorstellungswelten abdrifteten oder Verschwörungstheorien teilten. Die Menschen, die Rat suchen, hätten schon viel versucht, um wieder ins Gespräch mit ihren Angehörigen zu finden, hätten Fakten und Argumente recherchiert und dafür oft Spott, Aggression, Provokation und Verachtung geerntet. Sie fühlten sich erschöpft und hilflos und suchten nach einer Perspektive, wie sie die Beziehung halten und gestalten können zu einem Menschen, der ihnen fremd geworden sei.

In der Beratung versuchen Sabine Mann und Veronika Wieland den Klienten kommunikative Techniken zu vermitteln, die dabei helfen sollen, Menschen, die radikal denken, wirklich zu erreichen. In den Gesprächen werde gemeinsam überlegt, wie Familienangehörige oder Freunde unterstützt werden können, aus einer verschwörungsgläubigen Szene auszubrechen, bevor sie gegebenenfalls ganz in eine Parallelgesellschaft abdriften. Es werde beraten, wie der Kontakt zu radikal denkenden Familienmitgliedern bzw. Partnern aufrecht zu erhalten ist und konfliktärmer gestaltet werden kann. Neue Kommunikationsstrategien würden den Klienten an die Hand gegeben, um zu deeskalieren und Brücken zu bauen, statt Fronten weiter zu verhärten. red