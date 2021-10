Bußgeld gab es nicht nur für Raser

Heppenheim. Am Sonntagabend führte die Polizei Heppenheim mit mehreren Beamten Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf der Lorscher Straße, in Höhe des Europaplatzes, hielten sich neun Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen 60 km/h.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Des Weiteren hatten zwei Fahrzeuginsassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt und ein Fahrer nutzte ein Handy am Steuer. Entsprechende Verwarngelder wurden fällig.

Spitzenreiter bei der Geschwindigkeitsmessung war ein Autofahrer, der den Streifen mit 135 km/h entgegenkam. Dies bedeutet für den 65 Jahre alten Fahrer 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. ots