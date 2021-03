Heppenheim. Die dritte Corona-Welle ist in vollem Gang. Und dennoch mehren sich die Rufe nach Lockerungen oder Öffnungsstrategien: Immer mehr Kommunen wollen zum erlesenen Kreis der „Modellregionen“ gehören. Der Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) ist dieser Trend jedoch ein Dorn im Auge. „Inzwischen macht doch wirklich jeder Vorschläge, wie es besser laufen könnte. Vieles davon ist widersprüchlich, zumal die Wissenschaft klare Angaben macht“, sagt Burelbach. Darüber hinaus hat er festgestellt, „dass der Grundkonsens in der Bevölkerung leider nicht mehr vorhanden ist. Ich halte das schlichtweg für verantwortungslos“. Bezeichnend sei hierbei, dass nahezu jeder Fünfte seinen Impftermin im Bensheimer Impfzentrum nicht wahrnehme – ohne abzusagen (wir haben berichtet). „Das ist eine ganz schlechte Entwicklung“, so Burelbach.

Vorreiter in Sachen Modellkommune ist an der Bergstraße die Kleinstadt Zwingenberg, die bereits Ende der vergangenen Woche beim hessischen Sozialministerium einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Als Begründung hierfür hatte Bürgermeister Holger Habich (FDP) neben den „überschaubaren Strukturen“ insbesondere die vergleichsweise geringe Inzidenz genannt.

„Dort wäre ein Modellprojekt mit Sicherheit denkbar“, meint auch Burelbach. Er gibt aber auch zu bedenken: „Ich will bestimmt nicht den Besserwisser spielen. Aber was wäre denn die logische Folge: Viele würden nach Zwingenberg fahren, um beispielsweise nur einen Kaffee zu trinken. Der Ort wäre brechend voll – das kann es doch auch nicht sein.“

Eine größer angelegte Bergsträßer Lösung, wie sie unter anderem Burelbachs Mitstreiter im Heppenheimer Magistrat, der FDP-Mann Oliver Wilkening, angeregt hat, oder gar eine Ausdehnung auf die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar, die Landrat Christian Engelhardt kurzzeitig ins Spiel gebracht hatte, machen für Burelbach indes keinen Sinn: „Die Metropolregion umfasst mit Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ja gleich drei Bundesländer“, sagt er.

Auch eine eigenständige Heppenheimer Bewerbung als Modellkommune schließt der Rathauschef aktuell aus: „Für derartige Sonderwege ist die Lage in meinen Augen viel zu ernst. Ich halte mich deshalb mit etwaigen Forderungen auch ganz bewusst zurück.“ Zudem konstatiert er: „Bei der aktuellen Dynamik fallen Prognosen sehr schwer. Der allgemeine Aufschrei wäre doch noch lauter, wenn man erst kurz zuvor beschlossene Lockerungen schon nach wenigen Tagen wieder aufheben müsste.“

Im Gegensatz zu vielen Amtskollegen appelliert Burelbach deshalb abermals an die Heppenheimer Bürgerinnen und Bürger, „noch einmal die Zähne zusammenzubeißen“. Seine Hoffnung ruht vielmehr darauf, dass die große dritte Welle infolge der ansteckenderen Corona-Mutanten im Laufe des Frühjahrs sinkt, „wenn deutlich mehr Impfdosen geliefert werden“. Bis dahin gelte: „Geduldig sein und aufeinander aufpassen.“ Den vermehrten Einsatz von Schnell- und Selbsttests begrüßt Burelbach ausdrücklich, gibt aber auch zu verstehen: „Gerne könnten wir sogar noch mehr testen. Ein Schnelltest ist jedoch nur eine Momentaufnahme und bietet noch lange keine Sicherheit.“

Obwohl die städtischen Kindergärten in der Osterzeit geöffnet bleiben, bittet er die Eltern zudem einmal mehr, die Kinder in den nächsten Wochen möglichst nicht in die Kitas zu bringen, sondern zu Hause zu betreuen.

Wie stark die Kreisstadt derzeit wieder betroffen ist, zeigt sich anhand der aktuellen Zahlen: Nach Viernheim, Lampertheim und Bensheim hat die Kreisstadt am Freitag als vierte Bergsträßer Kommune die Zahl von 1000 Infektionsfällen seit Beginn der Pandemie überschritten. Die Inzidenz für Heppenheim lag am Montagabend bei 145,8 und somit über den Werten von Kreis und Land.

Gleichwohl kann der Rathauschef auch durchaus positive Neuigkeiten vermelden. „Wenn es zuletzt an Schulen oder Kindergärten zu Infektionen gekommen ist, dann waren es zumeist Einzelfälle. Wir haben aktuell kein erkennbares Cluster in der Stadt“, berichtet er. Lobende Worte findet er diesbezüglich für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes: „Dank deren Hartnäckigkeit konnten wir die Infektionsfälle zuletzt sehr gut und vor allem schnell nachverfolgen – vor allem bei Fällen der britischen Virusmutation.“

Zudem freut er sich darüber, dass nach den beiden Alten- und Pflegeheimen sowie weiteren Pflegeeinrichtungen inzwischen auch das Mutterhaus der Vinzentinerinnen an der Kalterer Straße „durchgeimpft“ sei. fran