Heppenheim. Der Bürgerverein für gegenseitige Hilfe Heppenheim lädt für Donnerstag, 19. Mai, zur Jahresversammlung ein. Beginn ist um 17 Uhr im Restaurant „Tie Break“, In der Lahrbach 19. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Vorstands. Im Anschluss an die Versammlung schließt sich der monatliche Stammtisch an. red

