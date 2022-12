Heppenheim. Das Büro des Bürgervereins für gegenseitige Hilfe Heppenheim ist in der Zeit vom heutigen Dienstag (20.12.) bis 3. Januar an den beiden Dienstagen geschlossen. Ab dem 10. Januar finden wieder wie gewohnt in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Bürosprechstunden im Stadthaus, Friedrichstraße 21 statt. Telefonisch ist der Bürgerverein immer erreichbar unter 06252 / 131 246. schl

