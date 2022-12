Heppenheim. Die nächste Bürgersprechstunde bietet Michael Meister am Mittwoch, 7. Dezember, an. Der CDU-Bundestagsabgeordnete steht von 18 bis 19 Uhr im Wahlkreisbüro, Schönbacherstraße 5, in Heppenheim für persönliche Gespräche zur Verfügung. Für die Sprechstunde wird um Anmeldung unter 06252/982144 gebeten. Kurzentschlossene können ohne Anmeldung vorbeikommen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1