Heppenheim. Die Polizeidirektion Heppenheim bietet am Dienstag, 5. April, eine polizeiliche Sprechstunde im Heppenheimer Rathaus an. Michael Majewski, Schutzmann vor Ort, steht Bürgern als Ansprechpartner in allen Sicherheits- und Ordnungsbelangen von 14 bis 16 Uhr zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Sprechstunde findet im Saal Maiberg im Erdgeschoss des Rathauses statt. Der Raum ist über den Aufzug am seitlichen Eingang des Rathauses barrierefrei erreichbar. red

