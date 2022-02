Bürgersprechstunde der Polizei im Heppenheimer Rathaus

Heppenheim. Am kommenden Dienstag (1.) findet die erste polizeiliche Sprechstunde im Heppenheimer Rathaus statt.

Ein Ansprechpartner steht Bürgern von 14 bis 15.30 Uhr zur Verfügung. So können verdächtige Wahrnehmungen im sozialen Umfeld an ihn herangetragen werden. Behilflich ist er auch bei Fragen zu häuslicher Gewalt, Gewaltschutzgesetz oder bei Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Die Sprechstunde findet im Saal Schlossberg im 1. OG statt. Der Raum ist über den Aufzug am seitlichen Eingang des Rathauses barrierefrei erreichbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

