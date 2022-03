Heppenheim. Seine nächste Bürgersprechstunde wird der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister wieder als Präsenzsprechstunde durchführen.

Meister steht Interessenten am Dienstag, dem 29. März 2022 im Wahlkreisbüro in Heppenheim in der Schönbacherstraße 5, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessenten werden gebeten, sich zuvor unter Telefonnummer 06251/680274 anzumelden, jedoch sind auch Spontanentschlossene ohne Voranmeldung willkommen. red

