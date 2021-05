Bürgerinitiative hofft auf zumindest eine gesetzlich festgelegte Abbaugrenze

Heppenheim. Nachdem der Magistrat der Kreisstadt seine Zustimmung für die geplante Steinbruch-Erweiterung des Sonderbacher Unternehmens Röhrig Granit öffentlich gemacht hat, ist der Frust bei den Gegnern der Erweiterung groß. Zwar sei es positiv zu bewerten, dass sich Magistrat und Parteien ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten. „Enttäuschend ist jedoch, dass zur Informationsbeschaffung immer noch die Firma Röhrig selbst zu Rate gezogen wird“, moniert Manuela Kraus.

„Das Thema bewegt die Menschen in der ganzen Region“ „Sehr viele Menschen aus der ganzen Region suchen in dem großen Waldgebiet regelmäßig Erholung und Entspannung. Sie sind entsetzt über die Pläne der Firma Röhrig, ökologisch wertvollen Schutzwald abzuholzen und beliebte Waldwege zu zerstören. So haben wir für unsere Aktion sehr viel Unterstützung erfahren“, berichtet Klaus Öhlenschläger. Er hat mit Lydia Röhrig viele Unterschriften vor seinem Haus gesammelt und Gespräche geführt. „Für mich sind die fast 7000 Unterschriften ein klarer Beleg dafür, dass dieses Thema die Menschen aus der gesamten Region bewegt und betrifft“, ergänzt Lydia Röhrig. Öhlenschläger ist sich sicher, dass ohne den Lockdown noch viel mehr Unterschriften zusammengekommen wären. „Wir haben uns in der zweiten Corona-Welle zurückgehalten und wollten die vielen Menschen aus der Region, die hier Bewegung in der intakten Natur gesucht haben, nicht ansprechen, haben aber viel Zuspruch erhalten.“ Und Manuela Kraus fragt sich: „Wie sollen wir unseren Kindern erklären, dass wir uns in einer Klimakrise befinden, Wälder abbrennen, Tiere aussterben, Menschen verhungern und verdursten, Meeresbewohner und Vögel elendig sterben, weil ihre Mägen kiloweise mit Plastik gefüllt sind, es aber gleichzeitig möglich ist, einen ganzen Wald zu roden, um Split herzustellen?“ red

6941 Unterschriften gesammelt

Die Frau von der Juhöhe ist Mitglied der Bürgerinitiative „Für Schutzwald und Kleines Felsenmeer“ und hat unter anderem die Petition „Verhindert die Steinbrucherweiterung von Röhrig Granit GmbH Heppenheim/Sonderbach“ federführend initiiert. Nahezu zeitgleich mit der Entscheidung des obersten städtischen Verwaltungsgremiums hat Kraus der Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid (Grüne) die von ihr und ihren Unterstützern gesammelten 6941 Unterschriften gegen die Erweiterung des Steinbruchs übergeben. Die Initiatorin fordert die Regierungspräsidentin zudem auf, „diese klaren Signale aus der Region aufzugreifen und sich für den Erhalt des Schutzwaldes im Naherholungsgebiet Juhöhe einzusetzen“. Private Einwendungen gegen das Erweiterungsvorhaben können noch bis zum 18. Juni an das Regierungspräsidium Darmstadt übersandt werden.

Im Gespräch mit der Redaktion räumt Manuela Kraus zwar ein, dass ihre Hoffnungen durch das städtische Votum einen gehörigen Dämpfer erlitten hätten, ans Aufgeben denkt sie aber noch lange nicht. Sie hofft vielmehr weiter darauf, dass das zuständige Regierungspräsidium zumindest „auf eine gesetzlich festgelegte Abbaugrenze“ besteht. Für Manuela Kraus ist es nämlich „ein klares Signal“, dass die Firma Röhrig dieser Grenze bislang noch nicht zugestimmt hat. Will heißen: Das Vertrauen in das Unternehmen ist vergleichsweise gering, was die zugesagte Ausweisung eines künftigen Bannwaldes und den damit einhergehenden Verzicht auf abermalige Erweiterungen angeht.

Grundsätzlich appelliert das BI-Mitglied an die Behörden, auch die Belange der Bewohner der angrenzenden Ortschaften zu berücksichtigen. Laut Manuela Kraus müssten die Einwohner Sonderbachs und der Juhöhe nämlich noch mindestens weitere 50 Jahre mit einem „großen, hässlichen und lauten Steinbruch“ leben. „Für jemanden, der diese Belastung nicht direkt vor der Haustür hat, ist es natürlich einfach zu sagen, dass dieses Denken kleingeistig ist. Es ist aber kleingeistig und anmaßend, diese endgültige und weitreichende Entscheidung für die zukünftigen Generationen mit zu treffen“, gibt sie zu bedenken. Ferner weist sie darauf hin, dass eine Erweiterung des Steinbruchs weniger Grundwasser für die umliegenden Orte zur Folge habe. „Und das ist sowieso schon immer knapp“, so Kraus.

„Das ist eine Farce“

Sichtlich angefressen ist sie darüber, dass das Votum des Sonderbacher Ortsbeirates in der städtischen Stellungnahme berücksichtigt wurde. „Das ist für mich eine Farce, zumal zugegeben wurde, dass der Ortsbeirat sich nicht mit dem Planfeststellungsverfahren auseinandergesetzt hat“, so Kraus. Eine Abstimmung des Ortsbeirates sei weder vorgesehen noch nötig gewesen, urteilte diesbezüglich auch FDP-Fraktionschef Christopher Hörst bei der jüngsten Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses.

Als Fürsprecher der Erweiterung erweist sich derweil ausgerechnet der Vorsitzende des Heppenheimer Nabu-Ortsverbands, Günther Hagemeister. In einem Leserbrief (BA vom 20. Mai) moniert er insbesondere: „Dass man sich bei den Gegnern der Steinbrucherweiterung gerade das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz als Argumentationshilfe gegen die Erweiterung zu eigen macht, zeugt doch davon, dass man die Ursachen des Klimawandels nicht verstanden hat, oder diese nur dann anführt, wenn dies ins politische Weltbild passt.“ Die Ablehnung der Steinbruch-Erweiterung aus Gründen des Klimawandels – in diese Kerbe schlugen zuletzt in Heppenheim vor allem die Fraktionen von Grünen, Freien Wählern und der Tierschutzpartei – führe „gerade zum Gegenteil dessen, was man eigentlich bezweckt“, so Hagemeister. „Nämlich zu einer zusätzlich ungeheuren Belastung unseres Klimas durch jährlich tausende Tonnen von Kohlendioxid.“ Gestein werde auch künftig benötigt, die Transportwege in die Region würden jedoch um ein Vielfaches verlängert. Dies sorge letztlich für einen immensen Zuwachs an Kohlendioxid, der von den Bäumen des Schutzwaldes nur in sehr geringem Ausmaß gebunden werden könne.

Hagemeister bestätigt damit die Argumentation des Magistrats, der insbesondere kurze Transportwege und die regionale Rohstoffgewinnung als Hauptgründe für seine Zustimmung aufgeführt hatte. fran

