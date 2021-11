Büchermarkt in Heilig Geist

Heppenheim. Der Büchermarkt der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde, Bensheimer Weg 25, öffnet nach einer Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr vom 5. bis zum 7. November wieder seine Pforten. Freude aller Literaturgenres sollen dabei auf ihre Kosten kommen. Neben Romanen, Krimis, Kinder - und Jugendliteratur findet sich auch Fachliteratur zu Haus- und Garten, über Kochbücher, Biografien bis hin zu theologischen und philosophischen Büchern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Büchermarkt beginnt am Freitag (5.) mit einer Büchernacht von 19.30 bis 22 Uhr. Hier können die ersten Bücher gekauft werden. Nebenbei gibt es die Möglichkeit, bei Sekt, Saft, Häppchen und Kerzenschein zu verweilen und andere Besucher zu treffen. Weil hierbei keine Masken getragen werden können, gilt die 2G-Regel.

Für Samstag (6.) und Sonntag (7.) wird dann herzlich eingeladen zum Stöbern und Schmökern. Am Samstag ist das Guyot-Haus von 9 bis 18 Uhr geöffnet; am Sonntag beginnt der Büchermarkt nach dem Gottesdienst um 12 Uhr und endet um 14 Uhr. Wegen der immer noch schwierigen Coronalage hat sich das Vorbereitungsteam entschlossen, auf das Bücherkaffee am Samstag und Sonntag zu verzichten. Sofas und Sessel sind trotzdem aufgestellt. red